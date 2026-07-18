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Yıllardır farklı iddialar ve yaratıcı ekip değişiklikleriyle gündeme gelen proje hakkında ilk kez bu kadar net bilgiler paylaşan Damon, katıldığı The Rich Eisen Show programında senaryo çalışmalarının sürdüğünü ve ekibin doğru hikâyeyi bulmaya odaklandığını söyledi.

MATT DAMON: "BU FİLMİ GERÇEKTEN YAPMAK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncu, Edward Berger ile uzun süredir fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Edward Berger ile görüşüyorum. All Quiet on the Western Front'ı yönetti. Harika bir yönetmen. Şu anda hikâyeyi oturtmaya çalışıyoruz çünkü bu filmi gerçekten yapmak istiyorum."

Damon'a göre ekibin en büyük önceliği, seriye yakışacak güçlü bir senaryo oluşturmak. Başarılı oyuncu, yalnızca yeni bir devam filmi çekmek yerine, önceki yapımların kalitesini yakalayacak bir hikâye ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

EN BÜYÜK ZORLUK DOĞRU HİKAYEYİ BULMAK

Matt Damon, Jason Bourne serisinin diğer casus serilerinden farklı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. James Bond filmlerinin bağımsız maceralardan oluştuğunu hatırlatan oyuncu, Bourne filmlerinin ise tek karakterin kronolojik yolculuğunu anlattığını söyledi.

Bu nedenle yeni filmin hem serinin geçmişine sadık kalması hem de izleyicilere taze fikirler sunması gerektiğini belirten Damon, doğru dengeyi kurmanın yaratıcı sürecin en zor kısmı olduğunu ifade etti. Buna rağmen ekibin güçlü bir hikâye geliştirebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

EDWARD BERGER HALA İLK TERCİH

Robert Ludlum'un eserlerinden uyarlanan Jason Bourne serisi, 2002 yılında başlayan yolculuğunda farklı yönetmenlerle çalıştı. İlk filmi Doug Liman yönetirken, ikinci, üçüncü ve beşinci filmlerde Paul Greengrass kamera arkasına geçti. 2012 yapımı The Bourne Legacy ise Tony Gilroy tarafından yönetildi ve başrolde Matt Damon yerine Jeremy Renner yer aldı.

Damon geçmişte, Paul Greengrass olmadan yeni bir Bourne filmine dönmeye sıcak bakmadığını dile getirmişti. Ancak bu yaklaşım zaman içinde değişti. 2023 yılında Edward Berger'ın projeye dahil olduğu iddiaları ortaya atılmış, fakat uzun süre somut bir gelişme yaşanmamıştı. Damon'ın son açıklamalarıyla birlikte Berger'ın hâlâ yönetmenlik koltuğu için en güçlü aday olduğu da doğrulanmış oldu.

REBOOT İDDİALARI ŞİMDİLİK RAFA KALKMIŞ GÖRÜNÜYOR

Son dönemde Universal Pictures'ın seriyi daha genç bir oyuncuyla yeniden başlatmayı değerlendirdiği ve hatta başrol için Zendaya'nın adının geçtiği öne sürülmüştü. Ancak Matt Damon'ın açıklamaları, stüdyonun mevcut aşamada yeni bir Jason Bourne filmi için deneyimli oyuncuyla çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

1,6 MİLYAR DOLARLIK SERİ GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Jason Bourne serisi bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 1,66 milyar dolar gişe hasılatı elde etti. Yaklaşık 500 milyon dolarlık toplam bütçeyle çekilen seri, Universal Pictures'ın en başarılı aksiyon markaları arasında yer alıyor.

İlk üç film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü alırken, sonraki yapımlar aynı etkiyi yaratamamıştı. Yaklaşık on yıllık aranın ardından geliştirilen altıncı filmin ise seriyi yeniden eski başarısına ulaştırması hedefleniyor.

Bu süreçte Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey ile de sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu ayrıca aynı röportajda yeni bir Ocean's filmi ihtimaline de değinerek, oyuncu kadrosunun programlarının uygun hâle gelmesi durumunda projenin hayata geçirilebileceğini ifade etti.