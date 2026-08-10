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Kaynak: DHA

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün yeni sezon planlaması ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

'KONYASPOR'U YUKARI TAŞIYACAK TRANSFERLER YAPACAĞIZ'

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirten Ali Camgöz, kadroya hem tecrübeli hem de gelecek vadeden futbolcular katmayı planladıklarını söyledi.

Camgöz, transfer çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“En kısa zamanda Konyaspor'a hak ettiği, Konyaspor'u yukarı taşıyacak transferleri yapacağız. Yıldız isim diye nitelendirebileceğimiz transferler olur mu, olmaz mı onu bilemeyeceğim. Çünkü şu an görüştüğümüz oyuncular içinde o tür oyuncular var.”

Kiralık oyuncularla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Camgöz, Dünya Kupası'nda forma giymiş futbolcuların da transfer listelerinde bulunduğunu açıkladı.

MASUAKU SAĞLIK KONTROLÜNDE

Konyaspor'un transfer gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri ise Arthur Masuaku oldu.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak İngiltere'de Sunderland'da oynayan Demokratik Kongolu sol bekle prensip anlaşmasına varıldığını belirten Camgöz, “Masuaku şu an sağlık kontrolünde. Bir aksilik çıkmazsa sözleşmeyi imzalayacağız.” diye konuştu.