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Yeni sezon öncesi hazıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City karşı karşıya geldi. Aluminij Sports Park'ta oynanan mücadeleyi Hull City 3-0 kazandı.

HULL CITY İLK YARIDA ENİS DESTAN İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk golü 28. dakikada Enis Destan'dan geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Hull City, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İngiliz ekibi, 52. dakikada Arif Boşluk'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 73. dakikasında Kamara'nın kaydettiği gol ise maçın skorunu belirledi.

MULEKA VE ABDÜLKADİR SAKATLANDI

Konyaspor'da Muleka, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11. dakikada oyundan çıkarken yerini Emir Bars aldı.

Hull City'de ise Abdülkadir Ömür, 22. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine Tinsdale görev yaptı.

İKİ TAKIMIN HAZIRLIK PROGRAMI

Konyaspor, Slovenya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 29 Temmuz Çarşamba günü Al Ittihad Kalba ile karşılaşacak.

Hull City ise hazırlık programı kapsamında 28 Temmuz'da Çaykur Rizespor, 1 Ağustos'ta Kasımpaşa ve 8 Ağustos'ta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.