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Nefes'in haberine göre, banka hesaplarındaki finansal işlemler ve kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen ödemeler, mali denetim süreçlerinde değerlendirilen unsurlar arasında bulunuyor. Kişinin kayıtlı kazancıyla yaptığı harcamalar arasında belirgin bir uyumsuzluk görülmesi durumunda, paranın kaynağının açıklanması gündeme gelebiliyor.

GİB VE MASAK FİNANSAL HAREKETLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kendi sorumluluk alanları çerçevesinde finansal verileri inceliyor. Resmi gelir beyanıyla örtüşmeyen harcamalar, gerekli değerlendirme sonucunda inceleme kapsamına alınabiliyor.

YÜKSEK KREDİ KARTI ÖDEMELERİ DİKKAT ÇEKEBİLİR

Özellikle kayıtlı kazancı sınırlı olmasına rağmen kredi kartı borçlarını düzenli biçimde yüksek meblağlarla kapatan kişilerin mali hareketleri dikkat çekebiliyor. Böyle bir durumda, harcamalarda kullanılan paranın nereden sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler istenebiliyor.

Örneğin, bir kişinin resmi kazancı aylık giderlerini karşılamadığı hâlde kredi kartı borçlarını yüksek tutarlarda ödemeyi sürdürmesi, bu ödemelerin finansman kaynağının sorgulanmasına neden olabiliyor. Gelir ile harcamalar arasındaki farkın nasıl oluştuğuna dair açıklamalar, mali değerlendirmenin yönünü belirleyebiliyor.

BİRİKİM, MİRAS VE GAYRİMENKUL SATIŞINA DİKKAT

Yüksek miktarlı ödemelerin daha önce edinilmiş tasarruflarla, miras yoluyla kazanılan varlıklarla veya bir taşınmazın satışından sağlanan gelirle yapılması mümkün. Bu kaynaklara dayanan harcamalarda, paranın elde edildiğini gösteren belgelerin sunulabilmesi önem taşıyor.

KAYNAK: NEFES