Türkiye’de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının ardından ara eleman sıkıntısı giderek büyüdü.

Bu durum, masa başı işlere yönelen beyaz yakalıların cazibesini azaltırken, meslek sahibi mavi yakalı çalışanların değerini artırdı.

MAAŞ DENGESİ TERSİNE DÖNDÜ

Geçmişte mühendislerin gerisinde kalan mavi yakalı çalışanlar, bugün birçok sektörde mühendislerin 2-3 katı maaşla çalışmaya başladı.

Özellikle inşaat, sanayi ve teknik işlerde çalışan ustalar yüksek kazançlarıyla dikkat çekiyor.

“GÜNLÜK 3-4 BİN LİRA KAZANIYORUZ”

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Çifçi, genç yaşta meslek edinmenin avantajlarını anlattı.

Çifçi, günlük yevmiyelerin 3 bin ile 4 bin lira arasında değiştiğini belirterek, “Bir gün bile işsiz kalmadık, sürekli iş var” dedi.

“DİPLOMA HER ZAMAN İŞ GETİRMİYOR”

Çevresinde üniversite mezunu olmasına rağmen düşük ücretle çalışan birçok kişi olduğunu ifade eden Çifçi, meslek edinmenin daha avantajlı hale geldiğini vurguladı.

Gençlere çağrıda bulunan Çifçi, “Okuyup yıllarca beklemek yerine bir meslek öğrenmek daha doğru bir tercih olabilir” diye konuştu.

USTALAR 150 BİN LİRAYA KADAR KAZANIYOR

Tecrübeli ustaların götürü işlerde aylık 150 bin liraya kadar kazanç sağlayabildiğini belirten Çifçi, meslek sahibi olmanın ekonomik kriz dönemlerinde daha büyük avantaj sunduğunu ifade etti.

Artan ara eleman ihtiyacı, Türkiye’de iş gücü dengesini değiştirirken, mavi yaka çalışanların önümüzdeki dönemde daha da kritik hale gelmesi bekleniyor.