Enflasyonun kronikleştiği ekonomilerde ücret tartışması artık yalnızca ne kadar zam alındı meselesi değil. Asıl sorun, alınan ücretin hangi formda verildiği. Yani seçilen formun çalışan üzerindeki gerçek satın alma gücü etkisi. Bugün şirketlerin sunduğu yemek kartı, ulaşım desteği, özel sağlık sigortası gibi yan haklar; klasik anlamda ekstra olmaktan çıkıp, ücret paketinin çekirdeğine doğru kayıyor. Bu dönüşüm, işveren stratejilerinden çalışan psikolojisine kadar geniş bir alanda yeni dengeler üretiyor.

Nakit ücret artışı, ilk bakışta en sade ve en cazip çözüm gibi görünür. Çalışan açısından esnektir ve dilediği gibi kullanır. Kişi kendi önceliklerine göre harcar. Ancak yüksek enflasyon ortamında nakit ücretin temel sorunu; zamanla yarışması ve çoğu zaman da bu yarışı kaybetmesidir. Bir maaş zammı, yapıldığı anda anlamlıdır. Fakat aradan birkaç ay geçince fiyatlar aynı hızla artmaya devam eder ve bu artışın reel etkisi silinir. Özellikle gıda, ulaşım ve kira gibi temel kalemlerdeki artışlar, maaş zammını fazlasıyla geri alır.

Bu noktada çalışan açısından kritik konu; hayatını zorlayan maliyetler ve bunlardan korunmasıdır. Yan hakların gücü tam da burada ortaya çıkar. Yemek kartı, ulaşım desteği, lojman veya sağlık sigortası gibi kalemler, doğrudan belirli maliyetleri hedef alır. Bu nedenle, enflasyonist ortamda yan haklar bir tür sübvansiyon mekanizması gibi çalışır. Örneğin yemek kartı ya da yemekhane hizmeti; gıda fiyat artışlarına karşı kısmi koruma sağlar. Ya da özel sağlık sigortası, sağlık harcamalarındaki öngörülemezliği azaltır. Böylece, nakitten farklı olarak çalışanı hayatın kritik noktalarında korur. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda güven hissi de üretir.

Şirketler tarafında ise mesele yalnız maliyet değil; aynı zamanda çalışan bağlılığıdır. Burada önemli bir ayrım var. Nakit artışı, kısa vadeli memnuniyet yaratır. Yan haklar ise uzun vadeli bağlılık üretir. Çünkü yan haklar, çalışanın gündelik yaşamına doğrudan temas eder. Her öğle yemeğinde, her hastane ziyaretinde veya her ulaşım kullanımında çalışan, işverenin sağladığı değeri yeniden deneyimler. Bu da kurumla bağı canlı tutar. Nakit ücret zammı ise kısa zamanda normalleşir. Bir süre sonra çalışan zihninde baz ücretin parçası haline gelir ve fark edilmez. Yan haklar ise görünür ve hissedilir kalır.

İşveren açısından bir önemli faktör de yan hakların çoğunun prim ve vergi avantajı içermesidir. Bu durum, işveren açısından aynı bütçeyle daha yüksek net fayda yaratma imkânı sunar. Nakit ücret tercih edildiğinde karşılaşılan prim ve vergi yükü, yan haklarda daha düşüktür. Bu nedenle şirketler, maliyet optimizasyonu açısından yan hakları tercih etmeye giderek daha yatkın hale gelmektedir.

Ancak yan haklar tablosu her çalışan için aynı değildir. En önemli sorun, esneklik kaybıdır. Her çalışanın ihtiyaç yapısı farklıdır. Bekâr bir çalışan için sağlık sigortası daha az kritik olabilir. Çocuklu bir çalışan için kreş veya eğitim desteği önceliklidir. Ulaşım ihtiyacı olmayan biri için yol yardımı anlamsızdır. Yardım adıyla yiyecek kolisi almak yerine ücretini alarak kendisi alış veriş yapmak isteyebilir. Ya da çalışanın yemek tercihi farklıdır.

Bu nedenle standart yan hak paketleri, bazı çalışanlar için verimsiz fayda üretir. Bu da zamanla memnuniyetsizlik doğurur. Bir de şirket politikası ücret yerine yan haklar vererek prim ve vergi yükünden kaçma üzerine kurulu ise; gün geçtikçe artan yan haklar, örtülü ücrete dönüşmüş olur. Yan haklar artık bir maliyet aracı değil, ücretin parçalanmasıdır. Bu durum çalışanın nakit ücret kullanma özgürlüğünü sınırladığı gibi prime tabi olması gereken ücret tutarlarının yan haklara kayması ile prim kesilmemesi sonucu doğar. Yan hakların ücret yerine ağırlık kazanması, doğru tasarlanmadığında çalışanın ekonomik özgürlüğünü sınırladığı gibi düşük prim ödenmesine neden olarak SGK’dan alınacak ödenek, gelir ve aylıkları da olumsuz etkiler.

Nakit ücret, bireyin kaynaklarını kendi önceliklerine göre kullanmasına imkân tanır. Yan haklar harcama alanını önceden belirler ve esnekliği azaltır. Çalışanı, işverenin seçtiği yerlere müşteri olmaya zorlar. Diğer bir ifade ile belli yerlere çalışanın ücretini harcamak zorunda kalmasına yol açar. Özellikle standart ve değiştirilemeyen paketler, çalışan ihtiyaçlarıyla örtüşmediğinde gerçek bir refah kaybına yol açabilir. Buna karşılık enflasyonist ortamda yan haklar, gıda, ulaşım ve sağlık gibi temel giderleri hedefleyerek önemli bir koruma sağlar. Bu nedenle mesele yan hak mı, nakit mi ikileminden ziyade, bu ikisinin nasıl dengelendiğidir. En sağlıklı yapı; çalışana yeterli nakit esnekliği sunarken, kritik maliyetleri yan haklarla güvence altına alan, mümkün olduğunca seçim hakkı tanıyan ve sınırlarını dikkatli çizen hibrit bir modeldir.

Yan haklar, kritik maliyetleri stabilize etmeyi hedeflemelidir. Ücreti maskelemenin, primsiz ve vergisiz ödemenin yolu olmamalıdır. Yan haklar sağlanırken bir düzeyin üzerine çıkılıyorsa çalışanın yazılı onayı aranmalıdır. Şayet böyle bir onay alınamıyorsa; çalışanlara eşit davranma yükümlülüğü gereği kullanılmayan yan hakkın karşılığı nakit olarak ödenmelidir.

Enflasyonist ortamda çalışan için en kıymetli unsur, belirsizliği azaltan yapıdır. Yan haklar bu anlamda güçlü bir araçtır. Ancak tek başına yeterli değildir. Nakitin esnekliği ile yan hakların hedefli koruması birleştiğinde, ortaya hem çalışanı koruyan hem de şirketi sürdürülebilir kılan bir denge çıkar. Aksi halde nakit ücret tutarı ile yarışan yan hak tutarları sadece çalışanın bugünkü ekonomik özgürlüğünü elinden almakla kalmaz; bunun yanında gelecekteki refah düzeyini de zedeler.

