Mesele Ekonomi yayınında Semih Sakallı’nın konuğu olan Atilla Yeşilada, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik riskleri ve yaklaşan "yeni düzene" dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Atilla Yeşilada'dan yatırımcıya soğuk duş: Ne olursa olsun para kazandırmayacak
Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinde yeni dönemin kapılarını aralıyor. “Ucuz para dönemi bitti” diyen Yeşilada, şirketlere seslenerek “Küçülün ve nakit biriktirin” çağrısında bulundu.Hava Demir
Enflasyonun yeniden yükseliş trendine gireceğini belirten Yeşilada, şirketler için çanların çaldığını ifade etti.
“Şirketler Küçülmeli, Oyun Bitti”
Atilla Yeşilada, Türkiye’deki şirketlerin mevcut "arz şoku" karşısında savunmasız kaldığını belirterek, önümüzdeki dönemin çok daha zorlu geçeceğini vurguladı. Yeşilada, şirketlere şu kritik tavsiyede bulundu:
“Şirketler bu yayını inşallah duyuyordur; küçülün kardeşim, küçülün ve nakit biriktirin! Çünkü faizler düşmeyeceği gibi kredi koşulları gittikçe sıkılaşacak”.
Dolar ve Altın Yatırımcısına Soğuk Duş
Yastık altındaki birikimlerin ekonomiye hiçbir faydası olmadığını savunan Yeşilada, döviz ve altın yatırımcılarını üzecek bir değerlendirmede bulundu. Yeşilada, döviz kurundaki kontrollü seyrin devam edeceğini belirterek:
“Ne yapılırsa yapılsın, dövizde kalanların para kazanamayacağı bir ortam sürecek” diyerek, bireysel varlıkların finansal sistemin dışında kalmasının çarkların dönmesini engellediğini ifade etti.
Enflasyonda “En Kötü” Senaryo
Enflasyon beklentilerine dair karamsar bir tablo çizen Yeşilada, Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliğin enflasyonu körükleyeceğini savundu.
Yeşilada, şanslı senaryoda yıl sonu enflasyonunun yüzde 35’lerde kapatılabileceğini, aksi takdirde çok daha yüksek rakamların konuşulabileceğini belirtti.
Bankalar İçin 60 TL Sınırı
Fitch’in Türk bankaları üzerindeki stres testine de değinen Yeşilada, dolar kuruyla ilgili kritik bir eşiğe dikkat çekti:
“Doların 60 TL’nin üstüne çıktığı bir ortamda bankalar teknik olarak batık sayılır. Dolar 80 lira olsun diyenler, bankaların batacağını da düşünsünler”.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.