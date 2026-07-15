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Kaynak: ANKA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapı yıkımlarıyla ilgili tartışma büyüyor. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) kapsamındaki mahallelerde imar planı çalışmaları tamamlanana kadar yıkımların ertelenebileceğini savunurken, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise resmi durdurma kararı olmadan yıkımları durdurmalarının hukuken mümkün olmadığını söyledi.

KADEM METE: ŞU ANDA YIKIM YAPMANIN MANTIĞI YOK

Orhaniye Mahallesi'nde planlanan yıkımlardan önce açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, ÖÇK kapsamındaki 8 mahallede imar planı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Bu süreçte yıkımların sürdürülmesini doğru bulmadığını ifade eden Mete, deprem dayanıklılık raporu bulunan yapıların ileride ruhsatlandırılabileceğini söyledi.

BELEDİYE: RESMİ YAZI GELİRSE YIKIMLARI DURDURURUZ

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise yıkım emirlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiğini belirterek, belediyenin bu kararları tek taraflı durdurma yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Ünlü, "Sayın Kadem Mete bakanlıktan resmi durdurma yazısı göndersin. O yazı geldiği an yıkımları durdururuz." dedi.

Belediyeye gönderilen resmi kararların uygulanmaması halinde hukuki sorumluluğun belediye yönetiminde olacağını dile getiren Ünlü, aksi durumda görevden alınma ve yargılanma riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

CHP'Lİ ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da yaptığı yazılı açıklamada, yıkım kararlarının bakanlık tarafından alındığını belirterek, belediyenin bu kararları keyfi şekilde durdurmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

Özcan, kamu kurumlarının siyasi açıklamalarla değil, yürürlükteki mevzuat ve bağlayıcı idari kararlarla hareket ettiğini vurguladı.