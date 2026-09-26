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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Marmaris ilçesinde kaçak imalathane olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 depo ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, 11 bin 348 adet mükerrer bandrollü tütün paketi, 25 bin 202 adet boş tütün ambalajı, 91 bin 860 adet sahte TAPDK bandrolü, 28 bin 295 adet tütün etiketi, 9 bin dal bandrolsüz boş makaron, 885 kilogram kıyılmış tütün, 77 adet gümrük kaçağı sigara ve 6 adet 50 gramlık gümrük kaçağı puro tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca barkod ve seri numarası basımında kullanılan lazer makinesi, ambalaj vakumlama makinesi ve tütün ambalaj makinesine de el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.