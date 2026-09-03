Kaynak: İHA

Marmaris ilçesi Yeşil Deniz mevkisinde seyreden gezi teknesinden denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş ile yine gezi teknesinde rahatsızlan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı sonrası 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.