Marmaris ilçesi Yeşil Deniz mevkisinde seyreden gezi teknesinden denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş ile yine gezi teknesinde rahatsızlan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı sonrası 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Marmaris’te gezi teknelerinde peş peşe yardım çağrısı: 2 kişi tahliye edildi
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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı gezi teknesinden yardım çağrısı yapıldı. Denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ile teknede rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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