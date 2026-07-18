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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, M.A. (52) idaresindeki 34 SU 0462 plakalı otomobil ile Y.G. (23) yönetimindeki 35 GA 1405 plakalı kamyon, Asparan mevkiinde çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan aile ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Efe Mert Akpınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne S.A. (46) ve baba M.A.’nın (52) ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kamyon sürücüsü Y.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.