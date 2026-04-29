61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dördüncü etabı geride kaldı.

Marmaris-Fethiye etabını World Tour takımlarından Cofidis’in Polonyalı sporcusu Stanislaw Aniolkowski, 2 saat 52 dakika 51 saniyelik derecesiyle kazandı.

Etabın son kilometrelerinde Cofidis ekibi, Aniolkowski’yi birinci sıraya taşımak için büyük bir çalışma ortaya koydu. Son metrelerde yaşanan nefes kesen sprint finişinde Polonyalı bisikletçi, güçlü atağıyla etabı kazandı.

Turun en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik Patara-Kemer parkuru ise yarın koşulacak.

Marmaris-Kıran arasındaki kraliçe etabını kazanan ve genel klasman liderliğini sürdüren Khern Pharma takımının sporcusu Ivan Ramiro Sosa, yarınki etapta da turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.