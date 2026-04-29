Marmaris Atatürk Meydanı’ndan verilen starta Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Etapta genel klasman lideri olan turkuaz mayoyu Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Sosa Ivan Ramiro taşırken, dağların kralı unvanını simgeleyen kırmızı mayo da aynı sporcunun üzerinde bulunuyor. En iyi sprintere verilen yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Tom Carabbe’de, genç sporculara verilen beyaz mayo ise ATT Investments takımından Michat Pomorski’de yer aldı.

Toplam 23 takımdan 155 sporcunun yer aldığı etapta bisikletçiler, 130,4 kilometrelik parkurda Marmaris’ten başlayarak Gökova üzerinden Fethiye’ye ulaşmak için pedal çeviriyor.

Göcek koyları ve Ölüdeniz güzergahından geçilecek etapta sporcular, zorlu parkur şartlarının yanı sıra rüzgarla da mücadele ediyor.

Fethiye’de Türk sporcuların son etap zaferi 2002 yılına dayanıyor. O yıl düzenlenen etapta Nevzat Kıral birinciliğe ulaşarak bu başarıyı elde eden son Türk bisikletçi oldu. Aradan geçen 22 yıllık süreçte Fethiye finişlerinde Türk sporcular birincilik elde edemedi.

Turun önemli etaplarından biri olarak öne çıkan Marmaris-Fethiye parkuru, yıllar içinde iki yönlü olarak kullanılarak organizasyonun klasik rotalarından biri haline geldi.

2000 yılından itibaren düzenli şekilde programda yer alan bu etap, zorluk derecesi ve prestijiyle sporcuların performanslarını sergilediği kritik bölümler arasında bulunuyor.