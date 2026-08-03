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Kaynak: DHA

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen iş kazası, 24 yaşındaki kamyon şoförü O.Y.'nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Olay, sabah saatlerinde Hürriyet İlkokulu önündeki bir markette yaşandı. Özel bir firmada çalışan O.Y., kamyondan malzeme indirdiği sırada aracın hidrolik rampasının altında sıkıştı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şoförün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. O.Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı.