Mardin'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformunda @melekkkarahann kullanıcı adıyla paylaşım yapan Melek Akarmut'un, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akarmut hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melek Akarmut, çıkarıldığı Mardin'deki mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.