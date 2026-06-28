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Kaynak: DHA

Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcilerinden Mardin 1969 Spor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor.

Kırmızı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Muhammed Ali Doğan ve Özgür Sert ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ŞAMPİYON KADROYA VEDA

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla iki sezon üst üste kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan futbolculara teşekkür etti.

Açıklamalarda, oyuncuların sahadaki mücadeleleri, özverileri ve kulübe yaptıkları katkılara vurgu yapılarak, kariyerlerinin yeni dönemlerinde başarı dilekleri iletildi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Mardin 1969 Spor, diğer yandan kadro yapılanmasına devam ediyor. 1. Lig'de kalıcı bir ekip oluşturmayı hedefleyen kırmızı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde yeni transferlerini açıklaması bekleniyor.