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İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella, Dünya Kupası öncesinde verdiği sözü yerine getirdi. Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde teknik direktör Luis De La Fuente'nin dövmesini yaptıracağını açıklamıştı.

VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ

İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından gözler Cucurella'ya çevrilirken, 27 yaşındaki futbolcu kupanın kazanılmasının üzerinden dokuz gün geçtikten sonra sözünü tuttu.

Cucurella, teknik direktörü Luis De La Fuente'nin portresini dövme olarak yaptırdığını sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İspanyol futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Dünya Kupası öncesinde verdiği sözü yerine getiren Cucurella'nın yeni dövmesi futbolseverler tarafından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin sembollerinden biri haline gelen bu paylaşım, teknik direktör Luis De La Fuente ile oyuncuları arasındaki güçlü bağın da dikkat çeken örneklerinden biri olarak yorumlandı.