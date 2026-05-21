Giresun'da, fizik kurallarına meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çeken Gelin Kayası'na giden bir vatandaş hakkında, içki içtiği görüntüleri paylaşması nedeniyle adli işlem başlatıldı.
EMNİYET EKİPLERİ DİJİTAL İZLERİ TAKİP ETTİ
Görüntülerin internette hızla yayılması ve tepki toplaması üzerine Giresun emniyet ekipleri hemen inceleme başlattı. Siber suçlar ve güvenlik şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, paylaşımı yapan kişinin kimliği ve konumu kısa sürede tespit edilerek gözaltı işlemi uygulandı.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASI
M.A. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki sorgusunda M.A'ya, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması yöneltildi.
MAHKEMEDEN YURT DIŞI YASAĞI KARARI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.A., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme manzara karşı içki içen M.A.'ya yurt dışı yasağı koyarak, vatandaşı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.