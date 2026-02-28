CHP'li belediyelere yönelik olarak yapılan operasyonlara bir yenisi daha bugün gerçekleşti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde evinden alınarak götürülen Özcan’ın gözaltı biçimine ise tepkiler geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özcan’ın gözaltına alınma biçimine sert bir şekilde eleştirerek sorular yöneltti.

YAVAŞ: BU SABAH OPERASYONUNUN AMACI NEDİR?

Yavaş X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

“Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, çağrıldığında gider, ifadesini verirdi. Evinden alınsa da aynı ifadeyi verir, adliyeye davet edilse de. O halde sormak gerekir: Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir belediye başkanının sabahın erken saatlerinde evinden alınması hangi hukuki zorunluluğa dayanmaktadır? Davet edilince farklı, evinden alınınca farklı bir ifade vermeyeceğine göre; bu sabah operasyonunun amacı nedir? Aynı ifadeyi verecek bir kamu görevlisinin evinden alınmasının hukuki karşılığı nedir? Ceza muhakemesinde esas olan davet usulüdür. Gözaltı ise istisnai bir koruma tedbiridir ve ancak somut ve kaçınılmaz bir zorunluluk halinde başvurulur. Hukuk devletinde tedbirler ölçülü olmak zorundadır. Ölçülülük ilkesinden uzaklaşan uygulamalar, yargı süreçlerini güçlendirmez; tam tersine kamu vicdanında soru işaretleri doğurur.”