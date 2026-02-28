CHP'li belediyelere yönelik olarak yapılan operasyonlara bir yenisi daha bugün gerçekleşmiş Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gazeteci Ceylan Sever gözaltına alınma gerekçesini paylaştı. Sever, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da arasında bulunduğu 13 kişiye yönelik operasyonun detaylarının ortaya çıktığını söyledi.

MARKET SORUMLULARINI ZORLAMA İDDİASI



Sever'in aktardığına göre, savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan’ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia ediliyor. Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri ileri sürülüyor.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkında bu sabah itibariyle gözaltı kararı verilenler ise şu şekilde:

1- Tanju Özcan: Belediye Başkanı

2- Süleyman Can: Belediye Başkan Yardımcısı

3- Ali Sarıyıldız: Meclis Üyesi

4- Ergün Temel: Bolu Belediyesi Şirketi

5- Hakan Yılmaz: Zabıta Müdür Vekili

6- H. Ekrem Serin: Encümen Başkanı

7- Cahit Görüş: Meclis Üyesi

8- Buse Özkan: Meclis Üyesi

9- Mehmet Ağan: Meclis Üyesi

10- Naim Ayhan: Meclis Üyesi

11- Sinan Pekcan: Meclis Üyesi

12- Tahsin Arslan: Belediye Yazı İşleri Müdürü

13- Yasin Bargaç: İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

Buse Özkan, Ekrem Serin, Sinan Pekcan ve Yasin Bargaç'ın adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.