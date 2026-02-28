Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar, kredi kartlarına yöneliyor. Kredi kartını takıp şifre girmeye üşenen yurttaşlar, genellikle ödemelerini temassız bir şekilde tercih ediyor.
Temassız kredi kartı kullananlar önlem alın: Uzmanlar uyardı
Temassız kredi kartı kullanımı Türkiye’de her geçen gün atarken, kullanıcılar için kritik uyarı yapıldı. Olası dolandırıcılık ve izinsiz harcamalara karşı kart sahiplerine gönderilen bildirimleri açmaları ve güvenlik ayarlarını gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor.Derleyen: Baran Yalçın
Fakat kartın kaybolması, çalınması ya da bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi nedeniyle kullanıcıların fark etmeden işlemlerle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu tür durumların önüne geçmek amacıyla anlık bildirim sisteminin aktif edilmesi önemli.
ANLIK HARCAMA BİLDİRİMİNİ KONTROL EDİN
Uzmanlar, mobil bankacılık uygulamalarındaki “anlık harcama bildirimi” özelliğinin mutlaka aktive edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu özellik nedeniyle karttan gerçekleştirilen her işlem saniyeler içinde kullanıcının telefonuna bildirim olarak geliyor. Bu yöntemle kullanıcı şüpheli bir işlem yapıldığında anında fark ediyor ve bankayla iletişime geçerek önlem alıyor.
BU İŞLEMİ AKTİF EDİN
Bankacılık çevreleri, temassız kredi kartı kullanıcılarına şu adımları takip etmelerini öneriyor:
Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın,
“Kart ayarları” veya “Bildirim tercihleri” bölümüne girin,
Harcama ve işlem bildirimlerini aktif hale getirin.
Temassız ödemede yeni dönem başlıyor'
ERKEN FARK ETMEK MAĞDURİYETİ ÖNLEYEBİLİR
Uzmanlara göre temassız kart dolandırıcılığında en büyük avantaj, işlemlerin erken tespit edilmesi. Şüpheli bir harcama esnasında bankayla iletişime geçildiğinde kartın hızlıca iptal edilmesi mümkün oluyor ve daha büyük maddi zararların önüne geçiliyor.
EK GÜVENLİK ÖNERİLERİ
SMS ve uygulama bildirimlerini kapatmayın.
Kart kaybolduğunda vakit kaybetmeden iptal ettirin.
Kart bilgilerinizi ve doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın.
Ortak Wi‑Fi ağlarında bankacılık işlemleri yaparken dikkatli olun.