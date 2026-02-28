Temassız kredi kartı kullananlar önlem alın: Uzmanlar uyardı

ANLIK HARCAMA BİLDİRİMİNİ KONTROL EDİN

Uzmanlar, mobil bankacılık uygulamalarındaki “anlık harcama bildirimi” özelliğinin mutlaka aktive edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu özellik nedeniyle karttan gerçekleştirilen her işlem saniyeler içinde kullanıcının telefonuna bildirim olarak geliyor. Bu yöntemle kullanıcı şüpheli bir işlem yapıldığında anında fark ediyor ve bankayla iletişime geçerek önlem alıyor.