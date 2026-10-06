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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZIN BİR KEZ DAHA TAÇLANDIĞI GÜN"

Mansur Yavaş, paylaşımında İstanbul'un esaretten kurtuluşuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"6 Ekim 1923…

İstanbul’un esaretten kurtulduğu, bağımsızlığımızın bir kez daha taçlandığı gün.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

İstanbul’un kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun."