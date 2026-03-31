İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu'nun organizasyonunda açıklamalarda bulunmuş, "2024 seçimlerinden sonra 3 bin 224 inceleme yürütülmüştür. Bunların bin 298'i hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bunlardan 591'i AK Parti'li belediyeler. CHP'li 321, MHP'li 102... 260 belediyeye yönelik soruşturma izni verilmiştir. En fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Parti'li belediyelerdir" demişti.

"İkinci Yılda Hesap Veriyoruz" etkinliğinde açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Bakan Çiftçi'nin o sözlerine yanıt verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi bir boyut kazandığını ve müdahalelerin merkezinin İstanbul olduğunu ifade eden Mansur Yavaş, “Ankara Adliyesi'nin verdiği kararları yok sayıyor, İstanbul'dan tüm Türkiye'ye müdahale etmeye çalışıyorsunuz” sözlerini sarf etti.

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı denetim rakamlarına karşılık veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İçişleri Bakanımız ‘şu kadar AKP'li belediye denetlendi’ diyor. Evet denetlediniz ama bu güne kadar evi basılan, yaka paça götürülen bir AKP'li başkan görmedik. Yasalar karşısında boynumuz kıldan incedir. Bu bütçeler bizim namusumuzdur. Namusumuza halel getirmeden süremizi tamamlamak istiyoruz. 7 yılın hesabını açık olarak vereceğiz.”

Konuşmasında adaletin tesisi için geçmiş dönemlerin de sorgulanması gerektiğini ifade eden Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’i işaret ederek, “Siz Ankara'nın iliğini sömüren aileye hesap sormadan adaleti sağlayamazsınız” dedi.

Yavaş, halkın kendi belediyecilik hizmetlerini yüzde 60 rekor oyla onayladığını hatırlatarak, itibarsızlaştırma çabalarına rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerine dikkat çekti.

HÜSEYİN CAN GÜNER: "TEVAZUYU VE SAMİMİYETİ TERCİH ETTİK"

Ev sahibi sıfatıyla söz alan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise iki senelik görev süresi boyunca şehrin gerçek ihtiyaçlarına odaklandıklarını söyledi. Gösteriş yerine samimiyeti tercih ettiklerini belirten Güner, “Bir makam odasında değil; bu kentin kalbinde, belediyemizin önünde yan yana duruyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda birlikte karar vermek ve günü geldiğinde açık açık hesap vermek var” ifadelerini kullandı.

Çankaya’yı “Atatürk’ün evi ve Cumhuriyet’in sesi” olarak niteleyen Güner, kenti sokak sokak severek hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, çok sayıda milletvekili, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri de katılarak destek verdi. Toplantı, yapılan hizmetlerin anlatıldığı film gösterimi ile sona erdi.