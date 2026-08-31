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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MKE Ankaragücü’nün 116. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yavaş, yayımladığı mesajda sarı-lacivertli kulübün köklü geçmişine vurgu yaptı.

“ANKARAGÜCÜ’MÜZ 116 YAŞINDA”

Mansur Yavaş, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bir asrı aşkın süredir İmalat-ı Harbiye ruhunu ve inancını verdiği her mücadeleye yansıtan, hüznünü ve sevincini birlikte paylaştığımız Ankaragücü’müz 116 yaşında.”

TARAFTARLARA SELAM GÖNDERDİ

Yavaş, mesajının devamında Ankaragücü camiasının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak taraftarlara da seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, “Ankaragücü’nün kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, kuruluşunun 116. yılını camiası ve taraftarlarıyla birlikte kutluyor.