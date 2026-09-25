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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da emeklilerin geçim sıkıntıları ve hak talepleri için düzenlediği eylem sırasında emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

“ÇOK ÜZGÜNÜM”

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yavaş, paylaşımında, “Çok üzgünüm… Ankara’da emeklilerimizin geçim sıkıntılarını ve hak taleplerini dile getirdiği eylem sırasında bir emeklimizin yaşamına son vermesi sözün bittiği yerdir” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR İNSANIN ÇARESİZLİĞİ BU KADAR BÜYÜMEMELİ”

Yavaş, mesajının devamında hiçbir insanın çaresizliğinin hayatından vazgeçecek kadar büyümemesi gerektiğini belirterek Ali Şekeroğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diledi.