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Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde de tartışmalara sebep olan istifa sonrası, partinin iletişim Koordinatörlüğü görevini yapan Dr. Ali Haydar Fırat sosyal medya hesabı X platformu üzerinden bir açıklama yayımladı.



'SİYASETİ BIRAKMIŞTIR'

Dr. Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılışını değerlendirdi. “Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılanlar CHP’yi değil, siyaseti bırakmıştır” diyen Fırat, Yavaş’ın da “fiilen siyaseti bıraktığını” öne sürdü.



'YÖNETİM AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR'

Ankara açısından asıl meselenin Yavaş’ın siyasi geleceğinden çok, geride bırakacağı tablo olduğunu belirten Fırat, ayrılan ilçe belediye başkanlarının önemli bir bölümünün AK Parti’ye geçmesi durumunda Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengelerin de değişebileceğini ileri sürdü. Fırat, bunun Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti’ye geçmesi sonucunu doğurabileceğini iddia etti.



Ali Haydar Fırat'ın açıklaması şu şekilde;



''Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılanlar CHP’yi değil, siyaseti bırakmıştır. Sayın Mansur Yavaş da CHP’den ayrılmamış; fiilen siyaseti bırakmıştır.

1- Artık muhalefetin ortak adayı olamaz.

2- AK Parti’ye katılması hâlinde yeniden belediye başkanı seçilmesi; bağımsız kalması hâlinde ise aynı siyasal gücü koruyarak adaylığını sürdürebilmesi mümkün değildir.

3- Ankara’daki asıl mesele Mansur Yavaş’ın siyasi geleceği değil, geride bırakacağı siyasi tablodur. Ayrılan ilçe belediye başkanlarının önemli bölümünün AK Parti’ye geçmesi hâlinde yalnızca ilçeler değil, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki denge de değişecektir.



Bunun sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yönetiminin AK Parti’ye geçmesi söz konusu olacaktır. 4- Bu nedenle Sayın Özgür Özel’in Mansur beye istifası nedeniyle ettiği teşekkür gereksiz ve siyasi etikle bağdaşmamaktadır.

Ankara, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazanıldı. Kaybedilmesi hâlinde ise tartışılması gereken yalnızca Mansur Yavaş’ın tercihi değil, Ankara’yı bu noktaya taşıyan siyasi süreç ve bu süreçte alınan kararların sorumluluğu olacaktır. Bu fatura Özgür Özel’indir.

5- Fakat mesele yalnızca Ankara değildir. CHP, ikinci yüzyılın siyasetini ve kadrolarını kurarak yoluna devam edecektir. Kişiler gider, makamlar değişir, dönemler kapanır. Cumhuriyet Halk Partisi kalır.''





Ali Haydar Fırat'ın bu açıklamasına Mnasur Yavaş cephesinin vereceği yanıt merak konusu oldu..