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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

ABB Başkanı Yavaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Görüşmede Ankara’nın altyapı ve metro yatırımlarına ilişkin projeler konuşulduğunu aktaran Yavaş şunları söyledi:





'YAKIN İLGİYE TEŞEKKÜR EDİYORUM'





“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.”





ÖZEL: HABERİM VARDI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin, KOZA TV’de açıklamalar yaptı.





Özel, “Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti” ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU BİLGİLENDİRİLDİ





Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mansur Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine katılamayacağı ve programı hakkında bilgilendirildi.