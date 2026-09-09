UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray, Sporting CP'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 1

GALATASARAY PERDEYİ ERKEN AÇTI

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya oldukça iyi başladı ve henüz 5. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı.

Sporting-Galatasaray maçında tartışmalı karar: Kırmızı kart isyanıSporting-Galatasaray maçında tartışmalı karar: Kırmızı kart isyanıSpor

Sporting, 27. dakikada Geny Catamo ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 3

İKİNCİ YARIDA DENGE BOZULDU

Galatasaray ikinci yarının başında oyunda kalmaya çalışsa da Sporting kısa süre içinde üstünlüğü ele geçirdi.

dakikada Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 öne geçen Portekiz temsilcisi, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikik golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu bölümden sonra Galatasaray skoru değiştirecek üretkenliği ortaya koyamadı ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 4

SARI KIRMIZILILAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Maça erken golle başlayan ve ilk bölümde olumlu bir görüntü veren Galatasaray, skor avantajını koruyamayınca Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından puansız ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar böylece Devler Ligi'ne Lizbon'da 3-1'lik mağlubiyetle başladı.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 5

SPORTING CP-GALATASARAY İLK 11'LER

Sporting CP: Rui Silva, Sergi Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araújo, Gonçalo Inácio, Luis Guilherme, Eduardo Quaresma, Doumbia, Suárez

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 6

MAÇ SONUCU: SPORTING CP 3-1 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Espen Eskas'ın ilk düdüğüyle Sporting CP-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY TORREIRA'NIN GOLÜYLE MAÇA HIZLI BAŞLADI

5' Jakobs'un uzun taç atışında Sporting ceza sahasında yaşanan karambolde; Davinson'un şutunu Rui Silva çıkardı. Seken topta Lucas Torreira'nın şutunda kaleci Rui Silva bir kez daha topu çıkarmaya çalıştı. Ancak Norveçli hakem Espen Eskas gol çizgisi teknolojisinden yararlanarak topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve golü verdi. Galatasaray maça golle başladı.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 7

SPORTING'İN GOLÜNDE OFSAYT BAYRAĞI HAVADA

18' Luis Guilherme'nin çevirdiği topu kale önünde Suarez ağlarla buluşturdu ama öncesinde ofsayt gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

VAR POTANSİYEL KIRMIZI KART İNCELEDİ

23' Sergi Altimira'nın Batrakov'a yaptığı sert müdahale sonrası hakem sarı kartına başvurdu. VAR pozisyonu kırmızı kart şüphesiyle inceledi ve herhangi bir karar değişikliği tavsiyesinde bulunmadı.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 8

SPORTING CATAMO İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

27' Sporting ilk şutunda golü buldu. Ceza sahasında yaşanan karambolde Galatasaray savunması topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Catamo şutunda Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.

Lizbon'da hüsran: Galatasaray Sporting CP karşısında ikinci yarıda yıkıldı - Resim : 9

GALATASARAY SANE İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

37' Galatasaray çok tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Leroy Sane Gonçalo Inácio'yu çalımlayarak oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye ayağının içiyle plase vuruş denedi. Top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: SPORTING CP 1-1 GALATASARAY

SPORTING SUAREZ'İN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

57' Luis Suarez bir anda defans arkasına kaçarak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluştu. Uğurcan'dan sıyrılan Suarez yerde kalırken arkadan yetişen Ismail Jakobs topu uzaklaştırdı. Hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı geçerli sayıldı. Uğurcan köşeyi doğru tahmin etse de Suarez penaltı atışını gole çevirdi. Sportin geriden gelerek 2-1 öne geçti.

ZALAZAR FRİKİKTEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

63' Sporting frikikten bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Zalazar ceza sahasına yakın noktada sol çaprazdan direkt kaleyi düşündü. Uğurcan Çakır'ın çabası yetersiz kaldı ve top köşeden ağlarla buluştu.

SARA UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

73' Ceza sahası dışında topu önünde bulan Gabriel Sara kontrol ettikten sonra bekletmeden şutunu çekti. Top direğin üzerinden dışarı gitti.