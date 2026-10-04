Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e destek vermek için yarın Mersin’e gelecek.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Seçer ve belediye başkanlarının ifade işlemleri bugün sabah saat 10.15'te başladı ve saat 20.35'te sona erdi. Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarının yarın sabaha karşı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı, Mersin Adliye Binası önüne "Mersin seçtiğine sahip çıkıyor" başlıklı çağrı yaptı. Saat 07.00'ye yapılan "Belediye başkanlatımızın haksız ve hukuksuz şekilde gözalrına alınmasına karşı sesimizi yükseltmek için hep birlikte Mersin Adliyesi'nde buluşuyoruz" denildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Seçer'e destek olmak amacıyla Mersin'e gelecek.