Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentte düzenlenen Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun startını verdi. Organizasyon alanında değerlendirmelerde bulunan Yavaş, ülkenin en devasa tarım ve rekreasyon sahasında sporcuların bir araya geldiğini vurguladı. 19 Mayıs ruhu anısına koşarlarken spor da yaptıklarını söyleyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

İnşallah geleneksel hale gelecek. Yurt içinden yurt dışından katılanlar var. Şu anda iki etap koşuluyor ama amacımız tam maratonda koşulması. Burada 39 kilometre yürüyüş yolu var. Bundan sonra ana yola çıkmadan tamamen buranın içerisinde, tesisin içerisinde koşulacak şekilde düzenlenecek. Hayırlı olsun. Çok güzel katılım var.