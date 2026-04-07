Kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Ank-Ar, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde etnik aidiyete göre adayların oy oranlarına yönelik dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre Türk kökenli seçmenin olası seçimde Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan arasında tercih yaptı.

SEÇMEN KARARINI VERDİ

Türk kökenli seçmen Yavaş'a yüzde 56,8 oranda oy verirken Erdoğan'ı yüzde 43,2 oranında destekliyor.

Öte yandan kendisini Kürt ve Zaza olarak tanımlayan seçmenin yüzde 60,4 Erdoğan, yüzde 39,6 Yavaş dedi.

Diğer etnik kökenli seçmenler yüzde 51,3'ü Yavaş, yüzde 48,7'si ise Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.