Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Gündem Son anket Ankara Araştırma'dan: AK Parti ve MHP seçmeni bile aynı yanıtı verdi

Ankara Araştırma’nın yayımladığı son anket, Türkiye’deki ekonomi yönetiminin seçmen nezdindeki karnesini ortaya koydu. AK Parti ve MHP seçmeni bile aynı yanıtı verdi. Yüzde 99'luk oran ise gündem oldu.

Son Güncelleme:
Türkiye’nin nabzını tutan Ankara Araştırma, ekonomi yönetimine dair son anketini paylaştı. Sonuçlar, siyasi kutuplaşmanın yerini ekonomik kaygılarda ortaklaşmaya bıraktığını gösterdi.

Ankara Araştırma’nın son anketi ezber bozdu! Sadece muhalefet değil, Cumhur İttifakı seçmeni de dertli.

Toplumun yüzde 83,4’ü ekonomi yönetiminden memnun değil. "İyi yönetiliyor" diyenlerin oranı ise sadece yüzde 11,8.

İşte partilere göre "Ekonomi kötü yönetiliyor" diyenlerin oranı:

Anahtar Parti seçmeninin yüzde 89,1’i

YRP seçmeninin yüzde 88,7’si

DEM Partili seçmenlerin yüzde 94,2’si

CHP ve İYİ Partili seçmenlerin yüzde 99’u "ekonomi kötü yönetiliyor" dedi.

Anketteki genel tabloda katılımcıların yüzde 83,4 gibi ezici bir çoğunluğu ekonominin "kötü" yönetildiğini düşünürken, AK Parti seçmeninin yüzde 67,2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 69,4’ü bu görüşe katıldı. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 99 ile zirveye ulaştı.

Veriler, ekonomi yönetimindeki algının siyasi aidiyetlerin önüne geçtiğini kanıtlarken, son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

