Türkiye'nin oksijen deposu olan 10 adresi: Tatil rotası oluşturabilirsiniz

Türkiye’nin oksijen deposu olan 10 adresi: Tatil rotası oluşturabilirsiniz

Son yıllarda yapılan hava kalitesi ölçümlerine göre, partikül madde oranı en düşük bölgeler belli oldu. Düşük nüfus yoğunluğu, sınırlı sanayi faaliyeti ve güçlü doğal hava sirkülasyonu bu noktaları öne çıkarıyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Şehir hayatının egzoz dumanı, beton yoğunluğu ve kalabalığından uzak; oksijeni bol, nefes aldıran bölgeler merak konusu olmaya devam ediyor. Son yıllarda yapılan hava kalitesi ölçümleri, özellikle doğayla iç içe, sanayi yükü düşük ve rüzgâr sirkülasyonu güçlü olan noktaların daha temiz havaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşte son yılların ortalama verilerine göre Türkiye’de havası en temiz 10 adres…

1)Artvin (Şavşat)

2)Rize (İkizdere)

3)Bolu (Abant)

4)Trabzon (Uzungöl)

5)Kastamonu (Küre)

6)Gümüşhane (Torul)

7)Ardahan (Göle)

8) Tunceli (Ovacık)

9) Bayburt (Aydıntepe)

10) Kars (Sarıkamış)

