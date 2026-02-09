Türkiye’nin oksijen deposu olan 10 adresi: Tatil rotası oluşturabilirsiniz

Şehir hayatının egzoz dumanı, beton yoğunluğu ve kalabalığından uzak; oksijeni bol, nefes aldıran bölgeler merak konusu olmaya devam ediyor. Son yıllarda yapılan hava kalitesi ölçümleri, özellikle doğayla iç içe, sanayi yükü düşük ve rüzgâr sirkülasyonu güçlü olan noktaların daha temiz havaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşte son yılların ortalama verilerine göre Türkiye’de havası en temiz 10 adres…