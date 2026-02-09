OLAYLAR

1588 - Cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlandı.

1640 - Sultan İbrahim tahta çıktı.

1695 - Koyun Adaları Muharebesi: Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Karaburun Yarımadası açıklarındaki Koyun Adaları önünde yapılan deniz muharebesi, Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlandı.

1788 - Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'nın yanında savaşa katıldı.

1822 - Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti.

1871 - Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi, Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.

1895 - William G. Morgan, voleybolun temellerini oluşturdu.

1920 - Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1921 - İstanbul Boğazı dondu.

1925 - Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vurularak yaralandı ve 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.

1930 - Atatürk, Kuşadası'nı ziyaret etti.

1934 - Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Atina'da imzalandı.

1942 - ABD yaz saati uygulamasına başladı.

1950 - Senatör Joseph McCarthy ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, Bakanlığı komünistlerle doldurmakla suçladı.

1962 - Jamaika, İngiliz Milletler Topluluğu içerisinde bağımsız bir ulus oldu.

1964 - Innsbruck, Avusturya'da düzenlenen 9. Kış Olimpiyatları sona erdi.

1965 - Vietnam Savaşı: İlk ABD askerleri Güney Vietnam'a gönderildi.

1969 - Boeing 747'nin ilk test uçuşu gerçekleşti.

1969 - Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş tarafından kuruldu.

1971 - Apollo 14 üçüncü insanlı Ay yolculuğundan Dünya'ya döndü.

1972 - Maden işçilerinin grevi dolayısıyla Londra'da Olağanüstü hâl ilan edildi.

1975 - SSCB'nin Soyuz 17 uzay aracı dünyaya döndü.

1986 - Halley kuyruklu yıldızı güneşe en yakın mesafede. 20. yüzyıl içinde bu ikinci ziyareti.

2001 - Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu oldu.

DOĞUMLAR

1404 - XI. Konstantinos, Bizans'ın son İmparatoru (ö. 1453)

1441 - Ali Şîr Nevaî, Özbek-Türk şair (ö. 1501)

1685 - Francesco Loredan, Venedik Cumhuriyeti'nin 106'ıncı dükası (ö. 1762)

1737 - Thomas Paine, Amerikalı siyasetçi (ö. 1809)

1741 - Henri-Joseph Rigel, Alman besteci (ö. 1799)

1773 - William Henry Harrison, ABD'nin 9. Başkanı (ö. 1841)

1783 - Vasili Jukovski, Rus şair (ö. 1852)

1792 - Thomas Cooke, Kanadalı Katolik rahip ve misyoner (ö. 1870)

1817 - Eugenio Lucas Velázquez, İspanyol ressam (ö. 1870)

1846 - Wilhelm Maybach, Alman otomobil tasarımcısı ve iş insanı (ö. 1929)

1853 - Leander Starr Jameson, İngiliz doktor ve siyaset adamı (ö. 1917)

1865 - Bayan Patrick Campbell, İngiliz tiyatro oyuncusu (ö. 1940)

1867 - Natsume Soseki, Japon romancı (ö. 1916)

1872 - Karekin Pastırmacıyan, Ermeni siyasetçi (ö. 1923)

1874 - Vsevolod Meyerhold, Rus tiyatro oyuncusu, yapımcı ve yönetmen (ö. 1940)

1875 - Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, Nazi Almanyası Ulaştırma Bakanı (ö. 1943)

1880 - Lipót Fejér, Macar matematikçi (ö. 1959)

1884 - Naile Sultan, II. Abdülhamid'in kızı (ö. 1957)

1885 - Alban Berg, Avusturyalı besteci (ö. 1935)

1889 - Tryggvi Þórhallsson, İzlanda Başbakanı (ö. 1935)

1891 - Pietro Nenni, İtalyan gazeteci, siyasetçi ve İtalyan Sosyalist Partisi lideri (ö. 1980)

1891 - Albert Eckstein, Alman çocuk doktoru ve akademisyen (ö. 1950)

1891 - Ronald Colman, İngiliz aktör (ö. 1958)

1893 - Yeoryos Atanasiadis-Novas, Yunan şairi ve Başbakanı (ö. 1987)

1896 - Alberto Vargas, Perulu Pin-up kızı ressam (ö. 1982)

1900 - Andrey Dulson, Sovyet Alman dilbilimci ve profesör (ö. 1973)

1909 - Carmen Miranda, Portekiz doğumlu Brezilyalı aktris ve samba şarkıcısı (ö. 1955)

1909 - Dean Rusk, Amerikalı siyasetçi ve eski Dış İşleri Bakanı (ö. 1994)

1910 - Jacques Monod, Fransız biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1976)

1920 - Mustafa Düzgünman, Türk ebru sanatçısı (ö. 1990)

1926 - Sabih Şendil, Türk şair ve yazar (ö. 2002)

1928 - Rinus Michels, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2005)

1930 - Rafiq Subaie, Suriyeli aktör, yazar ve yönetmen (ö. 2017)

1931 - Thomas Bernhard, Avusturyalı yazar (ö. 1989)

1931 - Mukağali Makataev, Kazak şair, yazar ve çevirmen (ö. 1976)

1933 - Fethî Yeken, Lübnanlı İslam âlimi, yazar ve siyasetçi (ö. 2009)

1936 - Clive Swift, İngiliz oyuncu, komedyen ve söz yazarı (ö. 2019)

1938 - Doğan Cüceloğlu, Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı (ö. 2021)

1940 - John Maxwell Coetzee, Güney Afrikalı yazar, akademisyen ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1940 - María Teresa Uribe, Kolombiyalı sosyolog (ö. 2019)

1942 - Carole King, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı

1942 - Okan Demiriş, Türk Devlet Sanatçısı, opera bestecisi ve orkestra şefi (ö. 2010)

1943 - Cemal Kamacı, Türk boksör

1943 - Joseph E. Stiglitz, Amerikalı ekonomist

1944 - Alice Walker, Amerikalı edebiyatçı

1945 - Mia Farrow, Amerikalı oyuncu

1950 - Ali Alkan, Türk hukukçu

1952 - Mümtaz Sevinç, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2006)

1953 - Ciarán Hinds, İrlandalı aktör

1956 - Oktay Vural, Türk siyasetçi, hukukçu, bürokrat ve akademisyen

1961 - Burak Sergen, Türk oyuncu

1968 - Valentina Tsybulskaya, Beyaz Rus yürüyüşçü

1976 - Charlie Day, Amerikalı oyuncu

1976 - Ionela Târlea-Manolache, Rumen atlet

1979 - Zhang Ziyi, Çinli oyuncu

1980 - Angelos Charisteas, Yunan futbolcu

1981 - The Rev, Amerikalı rock sanatçısı ve müzisyen (ö. 2009)

1981 - Tom Hiddleston, İngiliz oyuncu

1986 - Ava Rose, Amerikalı porno yıldızı

1987 - Magdalena Neuner, Alman biatlet

1987 - Michael B. Jordan, Amerikalı oyuncu

1990 - Facundo Affranchino, Arjantinli futbolcu

1993 - Wataru Endō, Japon millî futbolcu

1996 - Alec Potts, Avustralyalı okçu

1998 - Cem Bölükbaşı, Türk yarış pilotu

2002 - Lucien Agoumé, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

967 - Seyfü'd Devle, Hamdaniler'in Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri (d. 916)

1199 - Minamoto no Yoritomo, Kamakura şogunluğunun kurucusu ve ilk şogunu (d. 1147)

1588 - Álvaro de Bazán, İspanyol donanma komutanı (d. 1526)

1619 - Giulio Cesare Vanini, İtalyan keşiş, filozof ve ateizm kuramcısı (d. 1585)

1670 - III. Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (d. 1609)

1798 - Antoine de Favray, Fransız ressam (d. 1706)

1857 - Johann Georg Hiedler, Adolf Hitler'in büyükbabası (d. 1792)

1874 - Jules Michelet, Fransız tarihçi (d. 1798)

1881 - Dostoyevski, Rus yazar (d. 1821)

1969 - Manuel Plaza, Şilili sporcu (d. 1900)

1977 - Sergey Vladimiroviç İlyuşin, Rus uçak tasarımcısı (d. 1894)

1979 - Dennis Gabor, Macar asıllı İngiliz fizikçi, elektrik mühendisi ve mucit (d. 1900)

1979 - Allen Tate, Amerikalı şair (d. 1899)

1981 - Bill Haley, Amerikalı şarkıcı (d. 1925)

1984 - Yuri Andropov, Sovyet lideri (d. 1914)

1989 - Osamu Tezuka, Japon manga sanatçısı ve animatör (d. 1928)

1993 - Renç Koçibey, Türk rallici (trafik kazası) (d. 1942)

1994 - Howard Martin Temin, Amerikalı biyolog (d. 1934)

1996 - Adolf Galland, Alman pilot (d. 1912)

1998 - Maurice Schumann, Fransız devlet adamı (d. 1911)

2001 - Ayfer Gök, Türk hava pilot teğmen, ilk kadın şehit pilot (d. 1977)

2002 - Prenses Margaret, Birleşik Krallık taht varisi (d. 1930)

2003 - Masatoşi Gündüz İkeda, Japon asıllı Türk matematikçi (d. 1926)

2011 - Andrzej Przybielski, Polonyalı müzisyen (d. 1944)

2012 - John Hick, din felsefecisi ve hristiyan teologu (d. 1922)

2012 - Yılmaz Öztuna, Türk tarihçi (d. 1930)

2015 - Ed Sabol, Özellikle çektiği ABD'de sportif içerikli filmlerle tanınan yapımcı, oyuncu ve görüntü yönetmeni (d. 1916)

2016 - Sushil Koirala, Nepalli siyasetçi ve Nepal'in 37. Başbakanı (d. 1939)

2016 - Zdravko Tolimir, Sırp general (d. 1948)

2017 - Serge Baguet, Belçikalı profesyonel bisiklet sporcusu (d. 1969)

2018 - Reg E. Cathey, Amerikalı oyuncu ve dublör (d. 1958)

2018 - John Gavin, Amerikalı oyuncu (d. 1931)

2018 - Nebojša Glogovac, Sırp oyuncu (d. 1969)

2018 - Sarraf Kasım, Azerbaycanlı şair ve ozan (d. 1939)

2018 - Alfonso Lacadena, İspanyol antropolog, araştırmacı ve yazar (d. 1964)

2018 - Craig MacGregor, Amerikalı rock-blues müzisyeni (d. 1949)

2019 - Cadet, İngiliz rap şarkıcısı ve hip hop müzisyeni (d. 1990)

2019 - Jerry Casale, Amerikalı eski beyzbol oyuncusu (d. 1933)

2019 - Ferhad İbrahimi, İranlı Azerbaycan müziği şairi, yazarı ve söz yazarı (d. 1935)

2019 - Shelley Lubben, Amerikalı yazar, aktivist, şarkıcı, motivasyon konuşmacısı ve pornografik film oyuncusu (d. 1968)

2019 - Maximilian Reinelt, Alman kürekçi (d. 1988)

2019 - Tomi Ungerer, Fransız grafik sanatçısı ve yazar (d. 1931)

2020 - Mirella Freni, İtalyan opera sanatçısı (d. 1935)

2020 - Abdül Aziz El Mübarek, Sudanlı şarkıcı ve müzisyen (d. 1951)

2020 - Margareta Hallin, İsveçli opera sanatçısı, besteci ve aktris (d. 1931)

2021 - Chick Corea, Amerikalı caz bestecisi, klavyeci, grup lideri ve ara sıra perküsyonist (d. 1941)

2021 - Valeria Gagealov, Rumen tiyatro, radyo, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı (d. 1931)

2021 - Rajiv Kapoor, Hint aktör, film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1962)

2021 - Franco Marini, İtalyan siyasetçi ve sendikacı (d. 1933)

2021 - Ezhar Cezairli, Türk-Alman diş hekimi ve siyasetçi (d. 1962)

2022 - Jeremy Giambi, Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1974)

2022 - Nora Nova, Bulgar kökenli Alman şarkıcı (d. 1928)

2023 - Jean-Maurice Dehousse, Belçikalı siyasetçi (d. 1936)

2023 - Sıtkı Güvenç, Türk siyasetçi (d. 1961)

2023 - Yukio Takano, Japon iş adamı ve siyasetçi (d. 1937)

2024 - Robert Badinter, Fransız avukat, akademisyen ve siyasetçi (d. 1928)

2025 - Miika Elomo, Fin profesyonel buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1977)

2025 - Oleg Strizhenov, Sovyet-Rus aktör (d. 1929)

2025 - Asil Nadir, Kıbrıslı Türk iş insanı (d. 1941)

2025 - Beverly Byron, Amerikalı siyasetçi (d. 1932)

2025 - Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı (d. 1932)