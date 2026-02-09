Japonya’da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, ülkenin ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) tarihi bir başarıya imza attı. Devlet televizyonu NHK’nin sandık sayım verilerine göre LDP, Temsilciler Meclisi’ndeki 465 sandalyeden 316’sını kazanarak büyük bir farkla birinci oldu.

198 sandalye sayısı 316'ya çıktı

Parti, önceki dönemde sahip olduğu 198 sandalye sayısını 316’ya çıkararak mecliste anayasa değişikliği için kritik eşik olarak kabul edilen 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aştı. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’da bu başarıyı elde eden ilk siyasi parti unvanını kazandı.

İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 36’ya yükseltti. Ancak LDP’nin parlamentonun üst kanadı olan Danışman Meclisi’nde çoğunluğu bulunmuyor.

Ana muhalefet ağır bir yenilgi yaşadı

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise sandalye sayısını 172’den 49’a düşürerek ağır bir yenilgi yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından bazı muhalefet liderlerinin istifa sinyali verdiği bildirildi.

Zaferin ardından konuşan Takaiçi, seçmenlerin verdiği desteğin büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini belirterek seçim vaatlerini yerine getirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Takaiçi ayrıca anayasa değişikliğine yönelik somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu söyledi.