Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan’ın önümüzdeki hafta AKP’ye geçerek bizzat Erdoğan tarafından rozet takılacak olmasına CHP içinden tepkiler büyüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel’in ardından Özarslan’a bir tepki de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’dan geldi.

“SEÇMENE SAYGILIYSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DA İSTİFA ETSİN”

Erkol, konuya ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamada, Keçiören’i seçmenin CHP’ye verdiğini belirterek, “Buradan sesleniyorum. Seçmene saygılıysa, kendine güveniyorsa, belediye başkanlığından da istifa etsin." sözlerini sarf etti.

Erkol, yaptığı açıklamanın tamamında şunları söyledi,

“Belediye başkanımız daha AKP’ye geçmeden yalan dolan iftiralara başlamıştır. Öncelikle, seçmenin iradesini yok sayarak, lendisini seçenlerin yolunu ve istikametini terk eden hiç kimseyi onaylamıyoruz. Seçmenin iradesi, Keçiören’i CHP’ye vermiştir. CHP’nin aday gösterdiği kişiye vermiştir. Mansur Yavaş’ın güçlü referansıyla seçilmiştir. Yani Keçiören Belediyesi, şahsın kendisi tarafından kazanılmamıştır. Biraz önce televizyonda dinledim. Buradan sesleniyorum. Seçmene saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa. Bu televizyonda söylediği sözlerin arkasındaysa istifa etsin.

“KENDİSİNE SORANLARA BEN HAİN MİYİM AKP’YE GEÇEYİM DİYORDU”

Bu arkadaşımız Sayın Yavaş’ın adını andığı her yerde övgüyle söz etmiştir. Yavaş’ın kendisinin abisi olduğundan bahsetmiştir. Sayın Özgür Özel’den kamuoyuna açık bütün toplantılarda bizden daha büyük bir övgüyle söz etmiştir. Özel’in belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu, her yerde söylemiştir. Bu Cuma gününe kadar böyleydi. ‘Ben hain miyim ki başka partiye gideyim? Bunu bana sormak ayıptır’ demiştir. Soranlara bu soruyu sormanın ayıp olduğunu ifade etmiştir. Ne olduysa Cuma akşamından sonra oldu. Çeşitli kulislerde kendisinin AKP’ye geçeceği konuşuluyordu. Bu sorular bu yüzden soruluyordu.“