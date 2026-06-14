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Kaynak: AA

İngiltere ile Rusya arasında deniz sularında hareketli saatler yaşandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sabah saatlerinde Rus gölge filosuna bağlı bir petrol tankerinin Manş Denizi'ndeki geçişine müdahale edildiğini duyurdu.

Başbakan Starmer, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Manş Denizi'ni geçmeye çalışan Rusya'nın gölge filosuna ait bir petrol tankeri bu sabah, benim emrimle engellendi" ifadelerini kullandı. Starmer, bu operasyonun Rusya'ya ve Ukrayna'daki savaşa destek verenlere bir hatırlatma niteliği taşıdığını vurgulayarak görev alan askeri personele teşekkür etti.

6 SAAT SÜREN KOMANDO OPERASYONU

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin aktardığı operasyon detaylarına göre; Kamerun bandıralı "Smyrtos" isimli tanker, İngiltere'nin güney sahili açıklarında durduruldu. Operasyon; donanmaya bağlı komandolar, Ulusal Suç Ajansı (NCA) güçleri ve hava desteğinin katılımıyla yaklaşık 6 saat sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı, Fransa ile koordineli yürütülen operasyon sonrasında geminin İngiltere açıklarında tutularak inceleneceğini açıkladı.

700'DEN FAZLA GEMİLİK "GÖLGE FİLO"

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın küresel petrol ambargolarını delmek amacıyla farklı ülkelerin bayraklarını kullanan 700'den fazla gemilik bir "gölge filo" kurduğunu belirtti. Bakanlık, Rusya'nın petrol ticaretinin yüzde 75'ini bu yöntemle gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Londra yönetimi, daha önce uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus gölge filosunda yer alan 500'den fazla geminin İngiliz kara sularına girmesini ve limanlarına demirlemesini yasaklamıştı. Bu yaptırımlar doğrultusunda İngiliz şirketlerinin ve vatandaşlarının söz konusu gemilere sigorta yapması, finansman sağlaması veya ticari aracılık etmesi de engellenmişti.

Başbakan Keir Starmer, mart ayında yaptığı bir açıklamada İngiltere'nin Rus gölge filosuna ait gemileri durdurabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirmişti.