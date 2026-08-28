Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını duyurdu.
Uygulama kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarından vatandaşlar ücretsiz fayadalanabilecek.
Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların otobüslere biniş sırasında ManisaKart’larını okutması bulunuyor.
Kart okutma işlemi sırasında vatandaşların bakiyelerinden herhangi bir ücret kesintisi gerçekleşmeyecek.