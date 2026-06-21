Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, tarımsal üretimi desteklemek ve artan maliyetler karşısında çiftçiyi korumak amacıyla başlatılan hibe hamlesi Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi ile Köprübaşı ilçesinde karşılık buldu. Düzenlenen dağıtım programına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, yerel meclis üyeleri ve çok sayıda çilek üreticisi katıldı.

Dağıtım töreninde söz alan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, belediye bütçesini en doğru ve adil şekilde kullanmak adına stratejik bir hedef kitle belirlediklerini ifade etti. Usta, destek şartlarını şu sözlerle açıkladı:

"Malç naylonu desteğimiz; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan ve 4 dönümün altında çilek üretim alanına sahip üreticilerimizi kapsıyor. Ekonomik şartlar ve artan maliyetler nedeniyle hedef kitlemizi özellikle küçük üreticiler olarak belirledik. Sizlerin topraktan kopmaması, üretime devam edebilmesi adına belediye meclisimizin kararı doğrultusunda maliyetin %75'ini hibe olarak biz karşılıyoruz. 73 üreticimize, her biri yaklaşık bir dönümlük araziyi kaplayacak uzunlukta malzeme sağladık."

Kendisi de tarımın içinden gelen bir isim olan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise üreticinin omzundaki yükü hafifletmek için yerel yönetimler olarak seferber olduklarını dile getirdi. Nurlu, "Üretim maliyetlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde tarımdaki en büyük girdi maliyetlerini en aza indirecek yardım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bölgemizin kendine has kokusu ve lezzetiyle öne çıkan Gökeyüp çileklerini, el birliğiyle bölge halkımızın tüketimine arz etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Sağlanan hibe desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren yerel temsilciler ve çiftçiler, belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti:

Gökeyüp Mahalle Muhtarı Ramazan Özdemir: "Mahallemizde çilek malçlama naylonu dağıtılıyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere, Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu’ya ve tüm daire müdürlerimize mahalle halkım adına teşekkür ediyor, desteklerin devamını diliyorum."

Salihli Belediyesi Meclis Üyesi ve Çilek Üreticisi Mesut Yüksel: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ederiz. Malç naylonlarımızı teslim aldık, halkımız bu destekten son derece memnun."