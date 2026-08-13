Kaynak: İHA

Daha sağlıklı ve hijyenik bir çevre oluşturma gayesiyle çalışmalarını sürdüren Şehzadeler Belediyesi, temizlik ekipmanı kadrosunu takviye etmeyi sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sağlanan 220 adet yeni çöp konteyneri, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ne ulaştırıldı.

Muhafaza altına alınan ekipmanlar; bölgede yürütülen saha incelemeleri ile mahalle sakinlerinden iletilen talepler doğrultusunda, zaman içerisinde tahrip olmuş ve işlevini yitirmiş konteynerlerin yerine kademeli olarak yerleştirilecek.

İlçedeki hijyen seviyesini daha yukarı taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehzadeler'imizin her bir sokağında vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı ve modern bir çevre sunmak en öncelikli görevlerimizden biri. Bu kapsamda, geçtiğimiz mart ayında 330 adet çöp konteynerini ihtiyaç duyulan mahallelerimizde kullanılmak üzere hizmete sunmuştuk. Bugün de Manisa Büyükşehir Belediyemizin kıymetli destekleriyle 220 adet yeni çöp konteynerimizi bünyemize kattık. Şantiyemizde hazır bulundurduğumuz bu konteynerleri, ihtiyaç dahilinde mahallelerimizde yıpranan ve ömrünü tamamlayan konteynerlerle hızlıca değiştireceğiz. Şehrimizin temizlik altyapısını güçlendirirken bizlere her zaman destek olan Manisa Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor, yeni konteynerlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."