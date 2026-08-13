Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor

Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor

Batman’ın Sason ilçesinde arı izi sürerek ağaç kovuklarındaki doğal ağaç balını çıkaran bal avcıları, kilosunu 10 bin liradan sattıkları balı yurt içi ve yurt dışına ulaştırıyor.

Kaynak: İHA
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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 1

Batman’ın Sason ilçesinde ormanlık arazileri gezen bal toplayıcıları, arıların peşine düşerek ağaç kovuklarında doğal olarak oluşan bala ulaşıyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 2

İnsan eli değmeden kovuklardan özenle toplanan bu özel balın kilogramı 10 bin liradan alıcı buluyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 3

İlkbahar döneminde bitki çeşitliliğinin bol olduğu alanlara bırakılan kovanlardan ayrılan oğul arılar, ormandaki ağaç gövdelerine yuva yapıyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 4

Bu alanlarda tamamen doğal süreçlerle üretilen bal, bölge halkı için ciddi bir kazanç kaynağına dönüşüyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 5

Adeta bir dedektif hassasiyetiyle hareket eden bal toplayıcıları, uçuş rotalarını izledikleri arıların yuvalandığı ağaçları tek tek belirliyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 6

Arıların doğal ortamına hiçbir zarar vermeden çıkarılan ürünler pazara sunuluyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 7

Kilosu 10 bin lirayı bulan bu ürün, Türkiye genelinin yanı sıra başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 8

Bölgede "bal avcısı" olarak tanınan Metin Çelik, ağaç gövdelerinden topladıkları bala gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

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Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor - Resim: 9

Ürünün tamamen doğal şartlarda oluştuğuna dikkat çeken Çelik, “Ağaç kovuklarından çıkardığımız balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor." dedi.

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