Batman’ın Sason ilçesinde ormanlık arazileri gezen bal toplayıcıları, arıların peşine düşerek ağaç kovuklarında doğal olarak oluşan bala ulaşıyor.
Ormandan toplayıp kilosunu 10 bin liradan satıyorlar: Farklı ülkelere yollanıyor
Batman’ın Sason ilçesinde arı izi sürerek ağaç kovuklarındaki doğal ağaç balını çıkaran bal avcıları, kilosunu 10 bin liradan sattıkları balı yurt içi ve yurt dışına ulaştırıyor.Kaynak: İHA
İnsan eli değmeden kovuklardan özenle toplanan bu özel balın kilogramı 10 bin liradan alıcı buluyor.
İlkbahar döneminde bitki çeşitliliğinin bol olduğu alanlara bırakılan kovanlardan ayrılan oğul arılar, ormandaki ağaç gövdelerine yuva yapıyor.
Bu alanlarda tamamen doğal süreçlerle üretilen bal, bölge halkı için ciddi bir kazanç kaynağına dönüşüyor.
Adeta bir dedektif hassasiyetiyle hareket eden bal toplayıcıları, uçuş rotalarını izledikleri arıların yuvalandığı ağaçları tek tek belirliyor.
Arıların doğal ortamına hiçbir zarar vermeden çıkarılan ürünler pazara sunuluyor.
Kilosu 10 bin lirayı bulan bu ürün, Türkiye genelinin yanı sıra başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.
Bölgede "bal avcısı" olarak tanınan Metin Çelik, ağaç gövdelerinden topladıkları bala gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Ürünün tamamen doğal şartlarda oluştuğuna dikkat çeken Çelik, “Ağaç kovuklarından çıkardığımız balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor." dedi.