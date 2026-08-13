Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu?
TCMB’nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatları, yüzde -23.39 değer kaybederek 6.747,132 seviyesine geriledi. Borsa'da da dengeler değişti. İşte Merkez'in enflasyon kararının ardından piyasalarda son durum.Dilem Taştan
Merkezi Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporunun ardından piyasalarda sert hareketlilik başladı.
Rapor açıklanmadan önce rekor kıran altın düşüşe geçti.
Sabah saatlerinde, alışı 6 bin 704 lira satışı 6 bin 780 lira olan gram altın raporun ardından,
Alış: 6.735,78
Satış: 6.736,56 oldu
ÇEYREK ALTIN
Sabah saatlerinde
Alış: 10 bin 964 lira
Satış: 11 bin 63 lira
Güncel fiyatı
Alış: 10.922,00
Satış: 11.009,00
olduğu açıklandı.
YARIM ALTIN
Sabah saatlerinde
Alış: 21 bin 836 lira
Satış: 22 bin 128 lira
Güncel fiyatı:
Alış: 21.746,00
Satış: 22.014,00
TAM ALTIN
Sabah saatlerinde
Alış: 43 bin 813 lira
Satış: 44 bin 86 lira iken
Güncel fiyatı
Alış: 42.950,28
Satış: 43.796,05
olarak gerçekleşti.
Altın (ONS) ise düşüşe geçerek
Alış: 4.391,85
Satış: 4.392,38
oldu
Brent Petrol ise 87,72'den 87.30'a düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.