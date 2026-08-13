Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu?

Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu?

TCMB’nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatları, yüzde -23.39 değer kaybederek 6.747,132 seviyesine geriledi. Borsa'da da dengeler değişti. İşte Merkez'in enflasyon kararının ardından piyasalarda son durum.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.

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Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 2

Merkezi Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporunun ardından piyasalarda sert hareketlilik başladı.

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Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 3

Rapor açıklanmadan önce rekor kıran altın düşüşe geçti.

3 10
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 4

Sabah saatlerinde, alışı 6 bin 704 lira satışı 6 bin 780 lira olan gram altın raporun ardından,

Alış: 6.735,78

Satış: 6.736,56 oldu

4 10
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Sabah saatlerinde
Alış: 10 bin 964 lira
Satış: 11 bin 63 lira

Güncel fiyatı

Alış: 10.922,00
Satış: 11.009,00

olduğu açıklandı.

5 10
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 6

YARIM ALTIN

Sabah saatlerinde

Alış: 21 bin 836 lira
Satış: 22 bin 128 lira

Güncel fiyatı:

Alış: 21.746,00
Satış: 22.014,00

6 10
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 7

TAM ALTIN

Sabah saatlerinde
Alış: 43 bin 813 lira
Satış: 44 bin 86 lira iken

Güncel fiyatı

Alış: 42.950,28
Satış: 43.796,05

olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 8

Altın (ONS) ise düşüşe geçerek

Alış: 4.391,85

Satış: 4.392,38

oldu

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Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 9

Brent Petrol ise 87,72'den 87.30'a düştü.

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Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı gram altın geriledi: Çeyrek altın kaç TL oldu? - Resim: 10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.

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