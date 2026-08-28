Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Manifest' grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

TOLGA AKIŞ TUTUKLANDI

Tolga Akış 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Akış, 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Savcılığın sevk yazısında, Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesi yer aldı.