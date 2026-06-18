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Kaynak: Haber Merkezi

Son olarak grubun üyelerinden Hilal Yelekçi hakkında ortaya atılan bir aşk iddiası dikkat çekti. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, canlı yayında Manifest grubundan bir üyenin ünlü bir oyuncuyla ilişki yaşadığını öne sürdü.

Erken, söz konusu kişinin "kalın kaşlarıyla tanınan ve bir diziyle büyük çıkış yakalayan" bir oyuncu olduğunu söyleyerek merakı artırdı. Programın diğer sunucularından Nur Tuğba Namlı ise bahsi geçen Manifest üyesinin Hilal Yelekçi olduğunu iddia etti.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, tarif edilen oyuncunun Mert Ramazan Demir olabileceği yönünde yorumlarda bulundu. Ancak taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.