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Manchester United, yaz transfer dönemindeki orta saha operasyonunda mutlu sona ulaştı. İngiliz devi, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Andrey Santos'un transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.

Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından oyuncunun sağlık kontrolleri için Manchester'a gitmesine izin verildi.

50 MİLYON STERLİN'LİK ANLAŞMA

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, Andrey Santos için Chelsea'ye 48 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca gerçekleşmesi kolay 2 milyon sterlinlik bonus maddeleri de yer alıyor. Chelsea ise transferden sonraki olası satıştan yüzde 10 pay alma hakkına sahip olacak.

VASCO'DAN AVRUPA'YA

2023 yılında Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan Chelsea'ye transfer olan Andrey Santos, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Genç orta saha bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

Chelsea kariyerinde önce Nottingham Forest'a kiralanan Santos, ardından Strasbourg'da geçirdiği 18 aylık dönemde ise 45 maçta 12 gol ve 5 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.