Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de Bundesliga şampiyonu olarak tarihi başarıya imza attığı kadrosunun önemli parçalarından biri olan Granit Xhaka ile yeniden çalışmak istemesi üzerine Chelsea yönetimi Sunderland ile temaslara başlamış ve bir süredir İsviçreli yıldızın transferi için pazarlık görüşmelerini sürdürmüştü. Ancak gelen son bilgiler Sunderland'in tecrübeli orta saha oyuncusunu ne olursa olsun kadrosunda tutmaya karar verdiği yönünde.

SUNDERLAND CHELSEA'YE KAPILARI TAMAMEN KAPATTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sunderland yönetimi Chelseali yetkililere Xhaka'nın hiçbir koşulda satılık olmadığını ve onu ne pahasına olursa olsun takımda tutacaklarını iletti.

Bu gelişme üzerine Chelsea de 33 yaşındaki yıldız oyuncu için transfer girişimlerini durdurdu.

XHAKA TAKIMI AVRUPA'YA TAŞIMIŞTI

Geçtiğimiz sezon toplam 36 maça çıkan 1 gol, 6 asistle oynayan Xhaka Sunderland'in Avrupa bileti almasında takıma kaptanlık yaparak önemli bir rol üstlenmişti.