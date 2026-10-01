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Kaynak: AA

Manchester City hakkında verilen finansal ihlal kararının yankıları sürerken, kulübün 2009'dan bu yana ana sponsorluğunu yapan Etihad Hava Yolları da sürece dahil oldu.

Etihad Hava Yolları, bağımsız komisyonun kararının kamuoyuna yansıtılma biçiminin şirket açısından zarar verici sonuçlar doğurduğunu savundu

Etihad'ın adı kamuoyuna açıklanan sansürlenmiş kararda yer almamasına rağmen şirket, oluşturulan algı nedeniyle hukuki seçeneklerini değerlendireceğini bildirdi.

'UYGUNSUZ TİCARİ DÜZENLEME' İMASINI REDDETTİ

Etihad, açıklamasında uygunsuz ticari düzenlemelerde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulgu, sonuç veya imayı kesin bir dille reddetti.

Şirket ayrıca Premier Lig'in soruşturma sürecinde kendileriyle iletişime geçmediğini ve ilgili bilgileri sunabilmeleri için kendilerine fırsat tanınmadığını savundu.

Etihad, kamuoyuna yapılan açıklamaların şirket üzerinde zarar verici imalar oluşturduğunu belirtti.