Manchester City, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor.
The Telegraph'ın haberine göre, İngiliz devi, Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Anderson'un transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
REKOR BONSERVİS İDDİASI
Haberde, Manchester City'nin Elliot Anderson transferi için bonuslarla birlikte toplam 130 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü.
Transferin gerçekleşmesi halinde Anderson, Premier Lig tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.
SAĞLIK KONTROLÜ ABD'DE
İddiaya göre genç futbolcu, Manchester City'nin kamp yaptığı ABD'de sağlık kontrolünden geçecek.
Tarafların 2031 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Nottingham Forest formasıyla 50 resmi maça çıkan Elliot Anderson, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
23 yaşındaki İngiliz orta sahanın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.