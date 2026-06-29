Kulübe başarılarla dolu bir miras bırakan Pep Guardiola'nın geçtiğimiz sezonun sonunda görevinde ayrılmasının ardından Manchester City 10 yıl sonra yeni bir teknik direktörle beyaz sayfa açmaya hazırlanıyor.

Manchester City uzun süredir beklenen anlaşmayı nihayet açıkladı. Daha önce Pep Guardiola'nın ekibinde kulüpte yardımcı antrenörlük yapan İtalyan teknik adam Enzo Maresca Manchester City ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

ENZO MARESCA: 'BU TAKIMI YÖNETME ŞANSI BENİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT'

Kulüpten yapılan açıklamada Maresca duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Manchester City'yi çok iyi tanıyorum ve bu takımı yönetme şansına sahip olmak benim için harika bir fırsat. City, inanılmaz derecede iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve amaçlı. Bir teknik direktör için bu, hayal gibi bir durum. Bu da işimi etkili bir şekilde yapabilmem için gereken istikrarı sağlıyor.”

AL MUBARAK: 'KİŞİLİĞİ, TUTKUSU VE ZEKASI İHTİYAÇLARIMIZLA ÖRTÜŞÜYOR'

Manchester City Başkanı Haldoon Al Mubarak ise Maresca'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili şöyle konuştu:

“Enzo, yöneticilik kariyerinde kendini sınamak ve başarılı olmak için her zaman fırsatlar arayan biridir. Kişiliği, tutkusu ve zekası ihtiyaçlarımızla tamamen örtüşüyor.

Kendisiyle tamamen aynı doğrultuda olan ve başarı hırsını paylaşan bir organizasyona yeniden katılıyor ve bu nedenle Manchester City'ye dönüşü hem kendisi hem de kulüp için memnuniyetle karşılanan doğal bir sonraki adım.

Enzo, kendi futbol anlayışını yansıtacak ve geliştirecek mükemmel bir kadro ve futbol organizasyonu devralıyor ve kulübün başarısını daha da ileriye taşımada ne gibi bir etki yaratabileceğini görmek için hepimiz çok heyecanlıyız. Eve hoş geldin Enzo.”

Manchester City'nin Enzo Maresca'yı resmi açıklamayla duyurmasının ardından Chelsea'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrılan eski hocasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHELSEA GİZLİ TAZMİNAT ANLAŞMASINI DUYURDU VE MARESCA'YA GÖNDERME YAPTI

Hem Manchester City ile hem de Maresca ile gizli bir anlaşma yaptıklarını belirten Chelsea bu doğrultuda tazminat ödemesi alacaklarını duyurdu. Ayrıca açıklamanın sonunda Xabi Alonso'ya parantez açarak Maresca'ya da gönderme yapıldı.

Chelsea'nin Maresca ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Chelsea FC, 2025/26 sezonunun kulüp ve taraftarları için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduğunu kabul etmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, kulübün Noel döneminde baş antrenör pozisyonunda yapmak zorunda kaldığı değişikliklerin yol açtığı aksaklıklardır. Son gelişmeler nedeniyle, taraftarlarımıza neler olduğunu ve eski baş antrenörümüzün 1 Ocak 2026'da kulüpten neden ayrıldığını açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Geçen yılın sonbaharında, eski teknik direktörümüz tarafından sezon sonunda Pep Guardiola'nın yerine geçme fırsatının olabileceği konusunda bilgilendirildik. Guardiola'nın yerini alma konusunda güçlü bir arzusu olduğu ve uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına ve bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmamasına rağmen, bu fırsatı değerlendirmeye tamamen kararlı olduğu bize açıkça belli oldu. Aralık 2025'te teknik direktörümüz beklenmedik ve ani bir şekilde görevinden istifa etti. Açıkçası, Chelsea'ye bir yıl önce gelmiş olmasına rağmen, aklının ve kalbinin başka bir kulübe ve başka bir fırsata odaklandığına inandığımız için hayal kırıklığına uğradık.

Hiçbir kulüp sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemez. Ancak, sezon sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmeme kararı ışığında, kulüp oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve armayı korumak ve istifasını kabul etmekten başka çare bulamadı.

Bu koşullar altında ve kulüpler arasındaki karşılıklı saygı göz önüne alındığında, tazminat ödemesini de içeren gizli bir anlaşmaya Manchester City ile varılmıştır. Eski teknik direktörle de gizli bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşmaya göre kendisi tazminat ödeyecek.

Gelecek sezona baktığımızda, Xabi Alonso ile olağanüstü bir futbol zekasına sahip ve en yüksek dürüstlük standartlarına sahip bir teknik direktörümüz var. Kulüp taraftarlarının hak ettiği ve beklediği başarıyı getirmek için gerekli tüm niteliklere sahip."