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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.

Manchester ekibi, Everton forması giyen Iliman Ndiaye’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ndiaye, transferin resmiyet kazanmasının ardından Manchester City kariyerine başlayacak.

“HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR FIRSAT İÇİN ÇALIŞTIM”

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Iliman Ndiaye, Manchester City’ye transfer olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Senegalli futbolcu, “Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım” ifadelerini kullandı.

EVERTON’DA 17 GOL ATTI

Iliman Ndiaye, 2024 yılından bu yana Everton forması giyiyordu.

26 yaşındaki oyuncu, Everton kariyerinde 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.